Parimatch стал партнером русскоязычной и украиноязычной трансляций турнира WePlay AniMajor по Dota 2

Международный букмекерский бренд Parimatch стал партнером русскоязычной и украиноязычной трансляций международного турнира WePlay AniMajor по Dota 2.

Мероприятие проходит со 2 по 13 июня 2021 года на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv.

В рамках турнира 18 сильнейших команд со всего мира будут бороться за 500 тысяч долларов и 2700 очков Dota Pro Circuit, с помощью которых они смогут выйти на турнир The International 2021, с призовым фондом 40 миллионов долларов.

«WePlay AniMajor – один из крупнейших турниров текущего DPC-сезона, и нам, как организаторам, важно, чтобы событие прошло на высочайшем уровне. Мы рады сотрудничеству с партнерами, для которых качество продукта международного класса также важно, как и для нас», – подчеркнул Валентин Шевченко, руководитель по развитию бизнеса WePlay Esports.