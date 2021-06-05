Игрок из системы NAVI стал свободным агентом

Бывший игрок молодежного академического состава Natus Vincere Кирилл Gospadarov Госпадаров стал свободным агентом. Об этом сообщает CQ.

«Новостей не было давно, вот недавно я стал свободным агентом и готов к новым предложения. Честно, я уже очень соскучился по соревновательной CS:GO сцене, хочу показать свой префоманс, чтобы он был таким, которым должен быть», - написал киберспортсмен в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, что в феврале 2021 года украинская организация NAVI выставила молодого игрока на трансфер. За это время Gospadarov успел побывать на тестовом периоде в Hellraisers на позиции мейн снайпера,