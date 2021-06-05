На чемпионате мира по Gwent будет разыграно 250 тысяч долларов

В июне этого года пройдет чемпионат мира по коллекционной карточной игре Gwent от CD Projekt RED, которая была разработана на основе мини-игры из The Witcher 3: Wild Hunt. Об этом сообщает CQ, ссылаясь на официальный сайт разработчиков.

Восемь лучших игроков примут участие в Gwent World Masters, где разыграют 250 тысяч долларов. В эти дни разработчики запустят дропсы на Twitch, в них можно будет получить уникальный титул, а также рубашку для карт.

Отмечается, что список участников неизвестен, но если выбор будет сделан из топовых игроков рейтинга, то на чемпионате мира по Gwent могут принять участие два игрока из СНГ: Akela114 и Nik_r, которые располагаются на третьем и восьмом месте соответственно.