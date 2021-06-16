Питер ppd Дагер покинул пост тренера Alliance по Dota 2

Тренер Allance по Dota 2 Питер ppd Дагер объявил об уходе из команды.

«Похоже, мое время в Alliance подошло концу. Спасибо за возможность. Работать c командой — то, что мне по-настоящему нравится, и я надеюсь вернуться к этому в будущем. А пока я займусь стримами, поэтому встретимся там. Спасибо всем», - приводит слова киберспортсмена «Метакиберспорт».

Ppd был тренером в Alliance с 5 мая, под его руководством коллектив по Dota 2 вышел в The International 10, стал первым в высшем дивизионе DPC 2021: Season 2 для Европы и поделил 9-12 место на WePlay AniMajor 2021