ФКС Москвы и UFC Russia проведут вторую квалификацию на турнир по UFC 4

UFC Russia совместно с отделением ФКС в Москве проведет вторую открытую квалификацию на турнир по UFC 4. Она состоится в тот же день, что и бой между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером за пояс чемпиона в легком весе. Об этом сообщает Cq.ru.

Старт соревнования назначен на 16 мая 2021 года. Призовой фонд для квалификации составляет 25 тысяч рублей. Ее победитель получит инвайт на закрытые отборочные, где лучшие игроки поборются за путевку на LAN-турнир с призовым фондом в 150 тысяч рублей.

Комментировать турнир будет блогер BaL ME, он же выступит в шоу-матче, который пройдет перед стартом квалификации, против бойца UFC в легком весе Армана Царукяна.