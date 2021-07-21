Крупнейшие банки России устроят для сотрудников киберспортивный турнир

Представители крупных банков собираются принять участие в корпоративном соревновании по киберспорту. Об этом сообщает CQ.

Отмечается, что спонсором данного мероприятия должна стать компания Acer. Помимо банков принять участие могут компании из сферы ИТ, например, ЛАНИТ и ПАО «Ростелеком».

Формат должен предполагать наличие у каждой организации-участника своеобразной «олимпийской» команды, где собраны 15 человек, которые сыграют в командных и соло дисциплинах Dota 2, CS:GO, World of Tanks, FIFA 21 и Starcraft II.

Вероятное время старта турнира - август или сентябрь 2021 года.