Даниил Abeldos Абельдяев стал обладателем Кубка России по интерактивному футболу 2021

В столичном киберспортивном комплексе Yota Arena завершился гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу 2021.

Организаторами турнира по футбольному симулятору FIFA 21 в режиме Ultimate Team выступили Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России.

В рамках гранд-финала сильнейшие киберфутболисты России соревновались в двух дивизионах: PlayStation 4 и Xbox One. Обладатели первого и третьего места в турнире определялись посредством кроссплатформенного матча между представителями разных дивизионов.

После череды оглушительных побед заветный кубок удалось забрать Даниилу Abeldos Абельдяеву − в финальном матче он обыграл Егора egos_pegos Белякова с общим счётом 3:2. Помимо этого, чемпион получил денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

По итогам дня места и денежные призы на Кубке распределились следующим образом: