Анонсирован самый крупный корпоративный турнир в истории российского киберспорта

Восемь организаций банковской отрасли и восемь компаний в сфере ИТ примут участие в самом крупном в истории России турнире по киберспорту «Банки против Ит», сообщает CQ.

Соревнования пройдут с 20 августа по 16 октября и будут проводиться в пяти дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, FIFA 21 и Starcraft II.

Все команды поделятся на две группы по 4 участника (2 от Банков и 2 от ИТ), из которых в полуфинал выйдут по две команды.

Список участников турнира:

-«Газпромбанк»