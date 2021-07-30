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30 июля 09:34
автор: Максим Скороходов

Анонсирован самый крупный корпоративный турнир в истории российского киберспорта

Соревнования назвали «Банки против ИТ»

Восемь организаций банковской отрасли и восемь компаний в сфере ИТ примут участие в самом крупном в истории России турнире по киберспорту «Банки против Ит», сообщает CQ.

Соревнования пройдут с 20 августа по 16 октября и будут проводиться в пяти дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, FIFA 21 и Starcraft II.

Все команды поделятся на две группы по 4 участника (2 от Банков и 2 от ИТ), из которых в полуфинал выйдут по две команды.

Список участников турнира:

-«Газпромбанк»

-ПАО «Банк Открытие»

-«Московский кредитный банк»

-ПАО РОСБАНК

-АКБ «Абсолют Банк»

-ПАО «Банк Уралсиб»

-группа компаний ЛАНИТ

-ПАО «Ростелеком»

-XCOM Shop

источник: CQ
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