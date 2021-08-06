NAVI расстались с тренером и двумя игроками по Dota 2

NAVI покинули тренер и два игрока из последнего ростера, который 23 июля был переведен в инактив. Об этом сообщает CQ.

Отмечается, что NAVI расстались с оффлейнером RAMZES666 и саппортом RodjER. Наставник Андрей Mag Чипенко, который работал в клубе с сентября 2018 года, также будет искать себе новый клуб. По словам руководителя «желто-черных» Алексея Кучерова, из-за сдвига The International у клуба достаточно времени, чтобы сформировать новый состав. Сейчас NAVI рассматривают различные варианты будущего NAVI в дисциплине.

В инактиве на данный момент остались два игрока: керри Алик V-Tune Воробей и мидер Владимир None Миненко. Будут ли они продолжать выступления в NAVI, пока неизвестно.