Twitch снизил стоимость платной подписки в России, Украине и Белоруссии

Видеостриминговый сервис Twitch представил новые цены на платные подписки для России, Украины и других стран СНГ. Об этом сообщает CQ.
Обновленные цены на платные подписки первого уровня в странах СНГ:
Россия - 399 130 рублей
Украина - 130 35,99 гривен
Белоруссия - 11,99 3,49 белорусских рублей
Казахстан - 4,99 1,99 долларов
Армения - 4,99 1,49 долларов
Молдова - 4,99 1,49 долларов
Напомним, что решение изменить ценовую политику на платные подписки во всех странах мира возникло из-за многочисленных жалоб пользователей, для которых стандартная цена в пять долларов казалась слишком высокой.
Отметим, с помощью платной подписки на Twitch пользователь платформы может смотреть трансляции без рекламы, получить доступ к эксклюзивным смайлам, а также просто поддержать любимого стримера.