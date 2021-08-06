Twitch снизил стоимость платной подписки в России, Украине и Белоруссии

Видеостриминговый сервис Twitch представил новые цены на платные подписки для России, Украины и других стран СНГ. Об этом сообщает CQ .

Казахстан - 4,99 1,99 долларов

Армения - 4,99 1,49 долларов

Молдова - 4,99 1,49 долларов

Напомним, что решение изменить ценовую политику на платные подписки во всех странах мира возникло из-за многочисленных жалоб пользователей, для которых стандартная цена в пять долларов казалась слишком высокой.

Отметим, с помощью платной подписки на Twitch пользователь платформы может смотреть трансляции без рекламы, получить доступ к эксклюзивным смайлам, а также просто поддержать любимого стримера.