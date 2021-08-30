XIV фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдет в «Лужниках» в формате OPEN AIR

В Олимпийском комплексе «Лужники» гостей ждет больше спецэффектов, ведущих мировых райдеров, видеопроекций, новых локаций, адреналина и незабываемых ощущений.

Зрители окунутся в мир сумасшедшего драйва и экшена: BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и множество сложнейших трюков на новой, не имеющих аналогов, трассе. Участниками фестиваля станут более 50 зарубежных и российских звезд экстремального спорта, среди которых: обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры команды Monster Energy – Такаюки Хикасино (FMX), Джош Шихан (Австралия), каскадер Терри Грант (Великобритания), многократный обладатель рекордов, устроит настоящее шоу на площадке с дымом, дрифтом и трюками на автомобиле.

Райдеры Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон из Швейцарии, продемонстрируют фристайл на снегоходе со сложными комбо-прыжкамии бэкфлипами. Кроме того, выступят и российские атлеты: Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены, победители различных соревнований в экстремальном самокате, MTB и многие другие.

Зрителей фестиваля ждут не только привычные дисциплины, но и новинки программы. В этом году в рамках фестиваля пройдет Чемпионат Мира по воркауту, где за звание победителя поборются спортсмены из более чем 43 стран. Также впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле. А еще гости, увидят соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полеты в воздухе на специальной доске - флайборде, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

Подробная информация и программа доступны в официальной группе.

Билеты доступны на сайте.