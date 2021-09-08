Осень вейку не помеха: на карте Москвы появился единственный крытый вейк-спот!

В Москве открылась уникальная спортивная площадка SPORTSTATION, оснащенная крытым вейкпарком с бассейном длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой – все для активного отдыха на одной площадке, в шаговой доступности от метро и ТТК.

Перед началом проекта инвесторы провели масштабное исследование рынков Европы, Америки и Азии с целью создания беспрецедентного спортивного продукта, не имеющего аналогов. Помимо вейкпарка с фигурами для трюков комплекс включает взрослый и детский скалодромы, зону для тренировок, а также коворкинг, лофт для мероприятий до 600 человек, кафе, массажный кабинет, сауну и хамам, вместительную парковку. На общей площади в 6,5 тысяч квадратных метров могут разместиться от 1 до 2 тысяч посетителей единовременно.

Заниматься в комплексе можно с любым уровнем подготовки. Освоить вейк и скалодром помогут высококвалифицированные тренеры, а маршруты-трассы и вейк-фигуры в бассейне регулярно обновляются, чтобы спортсмены не заскучали и получали разнообразный экспириенс от тренировок. Кроме того, площадка подходит и для людей с ограниченными возможностями. Ценовая политика обещает быть демократичной, цены на сеты в вейкпарке доступнее летних расценок на открытых водоемах и включают всё необходимое оборудование, а тренировка на скалодроме стартует всего от 500 рублей. Ожидается, что площадка придется особенно по душе миллениалам и «удаленщикам» – в комфортном коворкинге на территории комплекса есть всё необходимое для эффективной работы, которую легко можно совместить с занятиями спортом, не покидая здание. Отличный способ достигнуть того самого work and life balance, к которому сегодня стремятся многие.

Также большой упор планируется делать на корпоративный сегмент: проведение мероприятий, детских праздников, лекций, семинаров, тимбилдингов. Объект также готов принимать городские, федеральные и международные соревнования. Первые пройдут уже 11-12 сентября: в клубе состоятся открытые соревнования по вейкбордингу и скалолазный фестиваль. Общий призовой фонд турниров составит более 450 000 рублей. Зрителей ожидают выступления вейкбордистов и скалолазов от уровня «новичок» до спортсменов, успешно принимающих участие в крупных российских соревнованиях. Кроме того, в программу спортивного уикенда войдут семинары, лекции экспертов, мастер-классы от чемпионов России и Европы по вейкбордингу и скалолазанию, DJ-сеты и активности для детей. Вход на мероприятие свободный.