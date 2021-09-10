На территории «Красного октября» пройдет спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest

25 и 26 сентября с 12.00 и до позднего вечера на территории одного из самых популярных арт-кластеров Москвы – «Красный октябрь», при поддержке федерации водно-моторного спорта России, инвестиционной компании Marathon Group пройдет мультиформатный спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest. Он объединит в себе любителей уличной культуры, активного отдыха и экшн-спорта.

Двухдневная программа фестиваля будет максимально насыщена спортивной составляющей при поддержке бренда Mega Drive: днем гостей ждут соревнования и показательные выступления в дисциплинах: аквабайк фристайл, гидрофлайт (флайборд), BMX-фристайл, скейтборд, где участие в соревнованиях и показательных выступлениях примут не только ведущие российские и иностранные спортсмены, но и любители. Атлеты поборются за внушительный денежный приз. В вечернее время, у канала Москвы-реки, можно будет увидеть яркое и экстремальное шоу на флайбордах от чемпионов и обладателей кубка России.

В зоне маркета можно будет приобрести товары модных российских брендов одежды и ведущих производителей экипировки (TSCH, Олово и ANKERCOMPANY). Кроме того, на территории «Красного октября» будет организована зона лектория, где проведут мастер-классы, показы фильмов и talk-сессии популярные атлеты и инфлюенсеры, которые погрузят в атмосферу и культуру экшн-спорта. А еще, у воды, будут расположены lounge-зоны и фудкорт.

Для поддержания настроения, в режиме non-stop, для участников фестиваля на двух сценах выступят известные диджеи и популярные музыканты. В субботу за hip-hop-направление будут отвечать:, ANIKV, OG BUDA, LOVANDA, LOVV66, НЕДРЫ, WHITE PUNK, ZAPRAVKA и другие. В воскресенье электронную музыку представят: CREAM SODA, BIGGY BONGS, SYMBOL, NATALI F, SCHE & SCHLOSSER и многие другие.

Подробная информация о мероприятии и лайн-апе доступна на официальном сайте и страницах мероприятия в Instagram и «Вконтакте».

Билеты в продаже на сайте фестиваля. Мероприятие Covid Free (вход при наличие QR-кода или отрицательного теста).