Соревнования по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross пройдут 29 января под Петербургом

Скоростной спуск на коньках – один из самых красивых и динамично развивающихся зимних видов спорта, который уже в ближайшие годы может войти в программу Олимпийских игр.

Скоростной спуск на коньках обрел свой постоянный дом в России в январе 2018 года. Его точный адрес, который уже хорошо известен болельщикам и спортсменам – Ленинградская область, Платформа 69-й км, Всесезонный курорт «Игора». Именно здесь каждый год проходят престижные соревнования по айс-кроссу, которые собирают топовых атлетов со всего мира, мечтающих спуститься с ледяной горы на коньках быстрее соперников и добраться до финиша первым. Неизменно организаторы соревнований в «Игоре» во главе с президентом Федерации скоростного спуска на коньках России Павлом Крюковым готовят очень быстрый трек с совершенно неповторимой траекторией.

В этом году проектировщики трассы добавили новые скоростные секции. Так называемая «шикана» в этом году стала еще резче. Для её прохождения спортсменам придется показать идеальную технику катания на коньках.

Самым интригующим моментом в проектировании трассы в этом году стала стартовая рампа – организаторы перенесли старт, тем самым увеличив перепад высот между стартом и финишем до 28 метров, а стартовая ступенька достигла высоты 1,5 метров. При этом общая протяжённость трассы составляет 330 м.

Эти элементы придают дополнительную экстремальную окраску соревнованиям. Благодаря их появлению высокоадреналиновая юбилейная пятая гонка заставит ещё незнакомых со скоростным спуском болельщиков влюбиться в этот экшн-спорт с первого взгляда.

У трека есть несколько траекторий прохождения. Их разнообразие позволяет спортсменам бороться за позицию и обгонять соперника во многих местах на трассе. Атлету стоит всего на секунду раскрыть траекторию, и идущий следом райдер может этим воспользоваться!

Традиционно соревнования на курорте «Игора» посещают топовые звёзды скоростного спуска на коньках. 2022 год не станет исключением: мы ожидаем увидеть лидеров мирового айс кросса чеха Михала Урбана, финнов Мирко Лахти и Лееви Накари, швейцарца Джима де Паоли и звезду тик-тока британца Роба Ворлинга.

Старт соревнований 29 января – в 17.00. Вход для зрителей свободный.