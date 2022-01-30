В Ленинградской области прошёл чемпионат по самому быстрому спорту на коньках - Red Bull Ice Cross

Вот уже 23 года радует любителей экстремального спорта дисциплина, придуманная австрийцами Сигурдом Майхе и Штефаном Ауфшнайтером. С каждым годом трассы становились все сложнее и заковыристее, не стала исключением и нынешняя, спроектированная организаторами во главе с президентом Федерации скоростного спуска на коньках Павлом Крюковым. Были добавлены новые скоростные секции, перенесена стартовая рампа, стартовая ступенька достигла высоты 1,5 м, а перепад высоты между стартом и финише составил 28 м.

Такая сложность трассы стала приятным сюрпризом топовым спортсменам, приехавших из разных стран мира, чтобы в мужском, женском и юниорском зачёте сразиться за награды и звание лучшего райдера планеты. И пять из девяти призовых мест достались россиянам.

ДЕ ПАОЛИ ОБХОДИТ МУРЛЫЧКИНА В РЕШАЮЩЕЙ ГОНКЕ

Напряжение на мужских соревнованиях в «Игоре» плавило лёд и выплескивалось за пределы трассы, прямо на зрителей, заряжая их энергией и азартом. Лучший в квалификации, двукратный чемпион мира среди юниоров финн Мирко Лахти не сумел побороть Джима де Паоли и Дмитрия Мурлычкина, и выбыл в полуфинале. Лахти уверенно стартовал, не менее уверенно шёл вторым, пока Мурлычкин не совершил один из самых изящных обгонов соревнований, попав в решающую гонку чемпионата.

Второй полуфинал драма начался со столкновения лидеров француза Артура Ришале-Шадо и россиянина Данилы Александрикова. Этим тут же воспользовались бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Владислав Иванов и швед Майк Йоханссон, ворвавшись в главный заезд.

Итак, финал. Со старта забега инициативой завладел швейцарец, Йоханссон шёл впритык вторым, а россияне выжидали удобного момента, чтобы атаковать. Шанс вырваться вперёд предоставился Мурлычкину на экваторе трассы - Майк потерял равновесие, и Дмитрий, выбравший лучшую траекторию, сумел обойти соперника. Российский райдер кинулся за Джимом де Паоли, но догнать не успел – спортсмен из Швейцарии пересёк финишную черту первым. Бронзу вновь добыл Владислав Иванов, в финальном спринте обошедший райдера из Швеции.

«Для меня этап сложился достаточно удачно. Я был спокоен и не испытывал никаких технических проблем на трассе. Конкуренция была достаточно серьезной, тем не менее мне удалось показать достойный результат. Финал был достаточно интересным, но вызвал у меня смешанные чувства. Я не толкал Йоханссона, однако на видео могло показаться, будто бы толчок был. В итоге швед оказался недоволен, и я даже сказал ему, что если судьи пересмотрят результат – я не буду спорить. Однако, рефери разобрались в ситуации и мне достались серебряные награды», – эмоционально подытожил чемпион мира Red Bull Ice Cross 2021 Дмитрий Мурлычкин.

КОНДРОЕ ДОБЫЛА УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ

Не менее эмоциональным выдались заезды в женском зачёте. Полуфиналы оказались заполнены борьбой до предела. В первой предфинишной гонке лучшей оказалась француженка Амандин Кондрое, опередившая Веру Дуванову. По ходу гонки серьёзные шансы на выход в финал имела Алина Яковлева, однако в последнем повороте она потеряла равновесие, и в решающую гонку отправилась Дуванова. Во втором полуфинале вперед со старта вырвались Виктория Сенотрусова и Татьяна Леушина, так никого перед собой и не пропустив.

В решающей гонке динамику задала Амандин Кондрое, на стартовом рывке опередившая соперниц. Виктория Сенотрусова упорно пыталась догнать француженка, но ей это не удалось, и победа досталась спортсменке из Франции. А вот обладательницей бронзовых наград стала Вера Дуванова, опередившая в борьбе за третье место Татьяну Леушину.

«В целом, этап прошёл для меня хорошо. Считаю, что конкуренция растёт с каждым годом. В скоростной спуск приходит всё больше быстрых девочек, но и опытные участницы заметно прибавляют в своём уровне. Финальная гонка была сопряжена с волнением, которое местами приводило в ступор. Безусловно, хочется быть первой. Но и второе место – это очень достойно. Поэтому я рада», – рассказала Виктория Сенотрусова.

КЕЛЕКИС ВЫРВАЛ ПОБЕДУ У РИШАЛЕ-ШАДО

Французы доминируют в юниорском зачёте чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. В прошлом году победителем финала Red Bull Ice Cross 2021 в парке «Патриот» стал Тео Ришале-Шадо, а вице-чемпионом его соотечественник – Лео Келекис. На сей раз Келекис прибыл в Россию с единственной целью – увезти золотые награды домой. В то же время, в финальную часть соревнований среди спортсменов, не достигших 21-летнего возраста, пробился родной брат чемпиона мира 2021 года – Артур, с намерением защитить семейный титул. Встать у французов на пути в финале отважились двое россиян: бронзовый призёр финала Red Bull Ice Cross 2021 Данила Александриков и дебютант соревнований Владислав Константинов.

К сожалению, несмотря на большие ожидания, Александриков провалил гонку и довольствовался четвёртым местом, к которому, кстати, прибавил шестой результат во взрослых соревнованиях. А мечта юного Келекиса сбылась, он опередил Артура Ришале-Шадо и Владислава Константинова, который умудрился в первых же своих соревнованиях взобаться на подиум, завоевав в честной и бескомпромиссной борьбе бронзу.