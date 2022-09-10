Илья Вдовин: Скейтбординг — это не спорт в узком смысле, а креативная физическая активность

На это масштабное действо съехалось 5000 спортсменов из 25 стран мира и 30 регионов России. Такой концентрации экстрима в столице еще не было! Сюда приехали лучшие из лучших, что в категории «профессионалов», что в звании «любителей». На ВДНХ спортсмены в разных возрастных категориях уже целую неделю демонстрируют самые невероятные трюки и соревнуются в олимпийских и неолимпийских видах спорта - скейтбординге, самокатном спорте, роллер-спорте и даже эксклюзивном лонгбординге, в зрелищной категории «танцы»!

Завтра фестиваль завершит свою работу, а пока есть еще целых два дня, чтобы приобщиться к экстриму. Погода располагает к активному отдыху, как и вся территория ВДНХ, которая превратилась в огромное пространство для катания, где главная точка притяжения - «Павильон 57», рядом с которым спроектировали гигантский скейт-парк площадью свыше 900 м2.

Конечно, «Советский спорт» не мог пройти мимо такого глобального экстрим-проекта и оторвал от разнообразных активностей на фестивале его главного идеолога, президента федерации скейтбординга России, посла международной федерации World Skate Илью Вдовина.

- Раньше федерация проводила фестивали такого масштаба?

- Мы, конечно же, устраивали масштабные мероприятия, но они все равно были скромнее, чем нынешний фестиваль. Например, в 2019 году мы проводили первый континентальный чемпионат Европы в Нижнем Новгороде. Он оказался очень большим по охвату и оставил много восторженных откликов. Еще хочется выделить первый этап Grand Skate Tour, который тоже прошел в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года. Туда приехало порядка 20 стран. В этом году правительство Москвы доверило нам вывести фестиваль на одну из главных центральных площадок города — парк на ВДНХ.

- Скейтбординг попал в олимпийскую программу соревнований в Токио только в 2020-м году. Как Вы считаете, не поздно ли это случилось для такого популярного у молодежи вида спорта?

- Это дискуссионный вопрос. Например, легенда скейтборда Тони Хоук считает, что скейтбординг нужен Олимпиаде больше, чем Олимпиада скейтбордингу, потому что он и так развился в самодостаточную мировую индустрию. Если говорить о чисто «спортивной» точке зрения, то я могу привести слова Ильи Авербуха, который признался, что скейтбординг — это один из сложнейших видов спорта, который он когда-либо пробовал. Для самого МОКа решение о включении скейтбординга в программу Олимпиады было продиктовано его глобальностью. То есть это огромная аудитория, которую МОКу захотелось заполучить, особенно если учесть, что многие традиционные виды состязаний теряют свою популярность. В итоге, по окончании Олимпиады в Токио мы увидели, что в списке топ-10 спортсменов по охватам в соцсетях, трое были скейтбордистами.

- После Олимпиады Вы заметили рост интереса к скейтбордингу именно в России?

- Да, после Олимпиады мы видим рост интереса. Многие родители, которые ранее подозрительно относились к этому занятию, увидели скейтбординг как спорт высших достижений с огромными возможностями и хорошим социальным лифтом. Правда многие тренерские методики находятся в состоянии становления, причем не только у нас, но и во всем мире. Так, у нас есть чемпион мира, но нет тренера, воспитавшего этого чемпиона. Скейтбординг тем и привлекал многих, что в нем не было старших — все учились друг у друга.

- Как бы вы оценили уровень спортсменов, которые представляли скейтбординг в Токио?

- У этих спортсменов высочайший уровень. В Токио выступали все звезды мирового скейтбординга. Особенно, всех впечатлила Япония, которая собрала большего всего медалей. Еще стоит упомянуть возрастной уровень спортсменок, который также всех немало удивил. Например, на женских пьедесталах мы увидели девочек 13, 15 и 16 лет.

- Какие на сегодня существуют основные проблемы, стоящие перед Федерацией скейтбординга в России?

- Проблем достаточно много, и они разные. Федерация скейтбординга России создана с нуля всего пять лет назад, и ей сразу было необходимо соответствовать многочисленным требованиям спортивного законодательства и соответствующих ведомств. Поэтому мы занимались и работой со спортсменами, и созданием площадок для тренировок, и обучением тренеров, потому что до нас их аттестации попросту не было. В итоге, несмотря на отсутствие щедрого финансирования, нам удалось выстроить достаточно крепкую структуру. Вообще, к сожалению, наша федерация не обеспечивается средствами в необходимом ей объеме. Этот вопрос мы неоднократно поднимали: вся ответственность лежит на спортивных федерациях, а ресурсы для них штатно не раздаются, лишь в результате каких-то индивидуальных решений или при привлечении спонсоров, государственных или коммерческих. Нам, кстати, удалось заинтересовать коммерческих спонсоров, особенно этому поспособствовал чемпионат 2019 года в Нижнем Новгороде, но потом пришла пандемия и нам пришлось искать уже меценатов, а также друзей и товарищей, которым небезразлично наше дело. Сейчас, когда мы снова потеряли наших западных и восточных спонсоров, мы опять задумались о том, как сделать так, чтобы у федерации оставались деньги на выплаты сотрудникам, аренду офиса, покупку инвентаря, приобретение билетов и прочее. То есть основная проблема лежит в сфере финансов.

- Как формируется костяк профессиональных спортсменов и какие этапы подготовки они проходят? Что из себя представляет соревновательный процесс?

- В скейтбординге сложно говорить о профессионализме в классическом понимании этого слова. С одной стороны, многие ребята работают на обычной работе и еще умудряются тренироваться, потому что не во всех странах национальные федерации обеспечили спортсменам возможность не только ездить на международные соревнования, но и просто получать зарплату. Например, в рамках фестиваля на ВДНХ выступит лучший скейтер Мадагаскара, и это его первые большие состязания за рубежом. С другой стороны, скейтбординг — это искусство, нечто большее, чем просто спорт. Сейчас модно говорить про горизонтальное образование. Так вот в скейтбординге оно всегда было: все учатся у всех, все самоучки, но некоторые самоучки катаются просто фантастически. Сегодня, конечно, весь процесс активно институционализируется. И мы стараемся подходить к скейтбордингу именно так — как к большому спорту со всеми соответствующими атрибутами. И весь мир этому учится — тому, как наложить на скейтбординг лекала большого спорта.

Теперь давайте я отвечу на ваш второй вопрос. Если говорить о соревновательном процессе, то это 2-3 попытки по 45 секунд и 5 попыток одиночных трюков. При оценивании судьями учитываются разнообразие исполняемых трюков, амплитуды высоты, стиль и собранность дорожки в единую композицию.

- В каких дисциплинах пройдут соревнования скейтбордистов в рамках фестиваля?

- Соревнования пройдут в самой распространенной в мире дисциплине скейтбординга. Она называется «стрит» и является продолжением уличного скейтбординга. Это название все объясняет: тренировочные конструкции скейтпарков повторяют различные препятствия городской среды.

- На кого из спортсменов стоит обратить особое внимание?

- Я советую обратить внимание на одного из лидеров нашей сборной Егора Кальдикова и на нашего более молодого спортсмена Ивона Мартинеза. Кстати, у него достаточно интересная судьба: Ивон родился в Америке, но у него русская мама. Спортсмен нашел нас в соцсетях и написал, что хочет выступать за сборную России. Среди девушек я бы выделил Машу Ожигову, которая в 13 лет показывает очень высокий уровень, а во время Спартакиады ей даже удалось обойти старших и более опытных участниц - 20-летнюю Ксюшу Маричеву и 30-летнюю Катю Шенгели. Среди иностранцев наш самый титулованный гость — это аргентинец Маттиас Делл’Олио, который на последнем чемпионате в Риме занял 4-е место, соревнуясь с самыми крупными фигурами в стрит-скейтбординге нашего времени.

- Какой средний возраст наших сегодняшних скейтбордистов, подающих особые надежды?

- Возраст участников очень разнообразен. Самый старший спортсмен — это Пэт Даффи, легенда американского скейтбординга, которому на данный момент 47 лет. На нашем фестивале он расскажет о своем карьерном пути, о том, что привело его в скейтбординг и о том, что ему дал этот спорт. Самым юным участникам соревнований 7-8 лет, есть и ребята 12-13 лет.

- О какой самой высокой возрастной планке возможно говорить в профессиональном скейтбординге? Тони Хоук ведь еще катается и делает один из сложнейших трюков «900».

- Скейтбординг — это не спорт в узком смысле, но скорее форма креативной физической активности, целая культура, связанная с уличным искусством, видео, фотографией, граффити, музыкой, поэтому ему покорны все возраста.

- Что бы вы советовали не пропустить на фестивале на ВДНХ?

- Просто приходите! Мы готовим целый ряд площадок, на которых вы увидите как мировых звезд, так и ребят, которых никто не видел за пределами их стран. Также обязательно посетите скейт-музей СССР в павильоне «Белоруссия». Я уверен, что на нашем фестивале каждый найдет что-то для себя — от мастер-классов до соревнований топовых спортсменов.