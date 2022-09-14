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Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour собрал свыше 150 тысяч человек

Международный фестиваль экстремальных видов спорта прошел на ВДНХ с 2 по 11 сентября. В фестивале приняли участие 5 тысяч спортсменов из 30 регионов России и 28 стран мира, в том числе Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Замбии, Египта, Израиля, Испании, Ирана, Колумбии, Кубы, Мадагаскара, Монголии, Сербии, США, Уганды, Франции, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР, а также стран СНГ.
Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour собрал свыше 150 тысяч человек
14 сентября 2022 14:55
автор: Анастасия Ключникова

В первый уикенд прошли соревнования по роллер-спорту и самокатному спорту. С 5 сентября стартовал II международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта стран СНГ, который собрал более 150 участников и экспертов. Гостей форума ждали дискуссии о развитии скейтбординга, презентации регионов России, мастер-классы, обучение тренерству, судейству, строительству скейтпарков и многое другое.

Кульминацией фестиваля стали соревнования по скейтбордингу и лонгбордингу, которые завершали программу и длились последние три дня. Победителями среди женщин стали россиянки Екатерина Шенгелия (12,56 балла), Лилия Суханькова (11,32 балла) и Мария Ожигова (11,18). Но настоящая битва разгорелась в мужском финале - на Grand Skate Tour приехали участники из 28 стран, в финал вышли представители Аргентины, Болгарии, Израиля и России. Победителем соревнований стал аргентинец Матиас дель Олио (30,64), один из сильнейших скейтбордистов мира, занявший 4-е место на чемпионате мира в Риме в прошлом году. На втором и третьем месте россиянин Ивон Мартинез (29,12) и Егор Кальдиков (26,50). В мужском и женском финале также участвовали молодые выпускники Социальной скейт-школы, в частности занявшая третье место Мария Ожигова. Общий призовой фонд соревнований по скейтбордингу составил более 1,2 млн рублей.

Победитель турнира Маттиас дель Олио: «Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Мне очень нравится формат 2-5-4 - когда у нас есть 5 лучших трюков, мы реально можем показать всем на что способны, выкладываемся на полную! Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг очень важен для общества, он дает людям чувство сопричастности, общности, меняет жизни. Я уверен, что Grand Skate Tour изменил жизни многим людям!»

В рамках фестиваля в Павильоне Республика Беларусь на ВДНХ открылась тематическая выставка «Скейтбординг: самая «долгоиграющая» уличная культура», рассказывающая об истории формирования и развития скейтбординга от середины прошлого века до наших дней, представленная белорусским Музеем скейтбординга. Большинство из уникальных экспонатов были впервые представлены на выставке в Москве, в том числе первый в истории промышленно выпущенный скейтборд, скейтборды из США, Канады, Бразилии, Италии, ФРГ, Франции, Испании, Польши, Болгарии, Чехословакии, популярные и необычные роликовые доски, выпускавшиеся в Советском Союзе.

Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour проводится во второй раз, впервые он прошел в декабре 2021 года в Нижнем Новгороде. Организатор проекта - Федерация скейтбординга России. В этом году фестиваль впервые проводится в Москве при поддержке Правительства Москвы и стал одним из важнейших проектов в рамках Дня города. За все время работы фестиваля его посетило свыше 150 тысяч человек, онлайн трансляцию посмотрело свыше полумиллиона зрителей.

Grand Skate Tour стал одним из лучших спортивных международных молодежных мероприятий этого года не только в России, но и в мире. Иностранные участники единодушно отметили высочайший уровень проекта, который не только соответствует всем международным стандартам, но и обладает собственной уникальностью.

источник: «Советский спорт»
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Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour собрал свыше 150 тысяч человек
Фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour собрал свыше 150 тысяч человек
Международный фестиваль экстремальных видов спорта прошел на ВДНХ с 2 по 11 сентября. В фестивале приняли участие 5 тысяч спортсменов из 30 регионов России и 28 стран мира, в том числе Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Замбии, Египта, Израиля, Испании, Ирана, Колумбии, Кубы, Мадагаскара, Монголии, Сербии, США, Уганды, Франции, Шри-Ланки, Эфиопии, ЮАР, а также стран СНГ.
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