Источник: президент федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета

Глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб при крушении вертолета «Робинсон», сообщает «Baza».
Трагедия произошла в Подмосковье 14 июля. Вместе с Никитиным погиб еще один человек.
Объединенная федерация сверхлегкой авиации России проводит официальные соревнования по парапланерному спорту, скоростному падению и гонки на сверхлегких самолетах.
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