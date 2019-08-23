Заслуженный бодибилдер умер в свой день рождения Вице-президент федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин найден мертвым 22 августа после тренировки в фитнес-клубе.

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По информации «МК», 47-летний Жигулин в тот день на здоровье не жаловался. Он пришел в фитнес-клуб в приподнятом настроении, а чуть позже отправился на тренировку. По словам знакомых, никаких особых нагрузок не было. Около 18:00 он пошел в свой кабинет.

Как сообщает издание, тревогу забили около 20.00. Одна из подопечных тренера, пошла искать наставника и зашла в кабинет. Жигулин лежал на полу без чувств. Экстренные службы приехали в считанные минут, но реанимационные мероприятия результата не принесли.

Предположительно, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.