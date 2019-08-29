Мастер и гиря

Доктор экономических наук, профессор, президент Международного института управления, 67-кратный чемпион России, 77-кратный чемпион Европы, 77-кратный чемпион мира по гиревому спорту по версии Международной конфедерации мастеров гиревого спорта (МКМГС) и Международной федерации гиревого спорта. Побеждал на чемпионатах мира с мировыми рекордами в десяти весовых категориях.

Также Анатолий Николаевич Ежов является многократным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. В частности, им был установлен рекорд по поднятию наибольшего веса за 1 час в размере 53 424 кг в приеме «толчок» 15 июня 2014 года в г. Ташкенте (Узбекистан).