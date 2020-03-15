Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом Спортсмен находится под присмотром врачей.

Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич заболел коронавирусом.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Заболел, в общем, короновирусом. Лежу в инфекционке. Теперь вы знаете этого счастливчика, одного из официальных 50 случаев заражения по России. Но не переживайте, врачи сказали, так как у меня еще много туалетной бумаги, то я выздоровею. Паники нет, но на самом деле старайтесь поменьше ходить в людные места и посидите дома, потому что вы точно не хотите им заразиться», - написал Тюшкевич.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.