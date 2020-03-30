Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич выздоровел от коронавируса - Советский спорт
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30 марта 2020 19:08ЭкстремальныеКорегин Владислав

Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич выздоровел от коронавируса

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич сообщил о том, что выздоровел от коронавируса

Как информирует «Профиль», сегодня 32-летний спортсмен на своей странице в Instagram опубликовал сторис, где рассказал о процедурах и результатах анализов.

– Анализ на COVID-19 от 24 марта… 26 марта – отрицательно. КТ – легкие так себе, но дома можно долечиться. Но вируса уже нет, – сказал спортсмен.

15 марта Тюшкевич сообщил о том, что заразился коронавирусом. Он является первым российским спортсменом,сумевший пробиться в элиту мирового кайтсерфинга. Впервые участвовал в соревнованиях в 2003 году, а спустя четыре года стал чемпионом мира.

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