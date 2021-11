Мазепин объяснился за инцидент в ночном клубе

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин оказался в центре внимания медиа после вечеринки в ночном клубе в Мехико с участием некоторых пилотов «Формулы-1». Там присутствовали и представители команд, в частности «Ред Булл» отмечал удачное выступление в столице Мексики. А позже в социальных сетях распространилось вот это видео.

even the club managed to kick him out, F1 still can't pic.twitter.com/Dpljgv1P4S