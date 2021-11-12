Мазепин объяснился за инцидент в ночном клубе

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин оказался в центре внимания медиа после вечеринки в ночном клубе в Мехико с участием некоторых пилотов «Формулы-1». Там присутствовали и представители команд, в частности «Ред Булл» отмечал удачное выступление в столице Мексики. А позже в социальных сетях распространилось вот это видео.

even the club managed to kick him out, F1 still can't pic.twitter.com/Dpljgv1P4S — liese🎄 (@LIESEF1) November 9, 2021

Мазепин на повышенных тонах разговаривает с охраной ночного клуба, в котором громко играет музыка. Пользователи социальных сетей написали, что после этого общения россиянина выпроводили из клуба. Однако представитель гонщика рассказал, что все было не так.

«Никто никого не выгонял. В этот день в «Хаасе» после Гран-при отмечали уход одного из инженеров, — рассказал представитель спортсмена «РБК-Спорт». — Никита заказал столик для команды по этому случаю. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана. Однако через некоторое время Никита, объяснив ситуацию, добился того, чтобы инженеров впустили, и дальше они несколько часов отмечали уход коллеги».

Позже эту точку зрения подтвердил сам Мазепин. По его словам, ситуация с охраной разрешилась за несколько минут.

«Ситуация для меня предельно очевидна, — приводит Motorsport слова россиянина. — Точно никого не выгнали. Я был расстроен из-за того, что один из моих инженеров уходит. Поэтому пригласил всех сотрудников команды провести со мной время. К сожалению, одного из них не пустили.

Так что мне пришлось прояснять ситуацию. Это заняло три-четыре минуты. Все прошли и на самом деле, вечеринка получилась отличной. Мы провели в клубе несколько часов».

Нагнетанию ситуации поспособствовала репутация россиянина. В декабре прошлого года в его инстаграме было опубликовано видео, в котором он хватает девушку за грудь. Поведение Мазепина тогда осудили «Хаас», Ф1 и ФИА.

Болельщики также часто критикуют гонщика, так как считают, что он попал в «Формулу-1» только из-за спонсорских денег своего отца. Вспоминают и драку россиянина с британским пилотом Каллумом Айлоттом, когда они выступали в европейском чемпионате «Формулы-3» в 2016 году. Из-за нее Мазепина даже дисквалифицировали на одну гонку.

Ситуацию со своим подопечным в Мехико до начала уикенда Гран-при Сан-Паулу прокомментировал и руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер. По его мнению, россиянин просто пытался донести секьюрити свою точку зрения.

«Это было больше похоже на словесный спор о чем-то, — цитирует Штайнера Motorsport. — Я еще не разговаривал с ним. Но думаю, это больше похоже на то, что он не мог получить доступ куда-то, и просто пытался донести свою точку зрения».

Также Штайнер утвердительно ответил на вопрос о том, добавляет ли трудностей современным гонщикам то, что все можно снимать и публиковать в социальных сетях.

«Всё, что ни делается, кто бы это ни делал, сразу снимается кем-то, — сказал Штайнер. — И, кроме того, у Никиты есть репутация, которая больше раздута. Так что ему тем более не легче».

Никто из участников событий в клубе никому никаких претензий не предъявил. Так что этот раздутый конфликт с участием российского гонщика можно считать исчерпанным.