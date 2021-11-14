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Ферстаппен проиграл Боттасу в спринте, Хэмилтон опередил 15 соперников

В субботу на Гран-при Сан-Паулу судьи разбирались с претендентами на титул, а спринт-квалификацию выиграл Валттери Боттас.
Ферстаппен проиграл Боттасу в спринте, Хэмилтон опередил 15 соперников
14 ноября 2021 00:50
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Twitter Formula 1

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ШТРАФ

После победы Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Сан-Паулу в пятницу «Ред Булл» подал протест. Австрийская команда засомневалась в том, что заднее антикрыло на машине британца соответствует техническому регламенту. Судьи проверили «Мерседес», и оказалось, что подвижная плоскость DRS при открытии оставляет свободное пространство, превышающее прописанные в правилах 85 мм.

Судьи отложили разбирательства до утра субботы, и в итоге объявили о дисквалификации британца. Таким образом, Хэмилтон был вынужден стартовать в спринте с последней позиции.

Другого претендента на чемпионский титул Макса Ферстаппена тоже вызвали к судьям. Сразу после квалификации он сначала потрогал DRS на своей машине, а затем решил лично проинспектировать заднее антикрыло болида Хэмилтона и проверил его рукой.

Формально в этот момент уже действовал режим закрытого парка, и нидерландец не мог прикасаться к болидам. Но судьи раньше никогда не обращали внимания на подобные нарушения, да и протестов не подавалось.

На этот раз стюарды решили принять меры и выписали Ферстаппену штраф в размере 50 тысяч евро. Судьи также обратили внимание гонщиков и команд, что в будущем подобные нарушения могут повлечь наказания иного рода.

БОТТАС ВЫБРАЛ ПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ

В спринт-квалификации Ферстаппен стартовал с первой позиции, но разгон на «медиуме» у нидерландца получился не самым лучшим. Валттери Боттас, который выбрал для этого заезда «софт», вышел в лидеры со второго места.

Отлично стартовал и Карлос Сайнс, также взявший покрышки с красной маркировкой. К первому повороту гонщик «Феррари» прорвался с пятой позиции на третью. А по ходу первого круга он даже обогнал Ферстаппена.

Впрочем, испанец продержался впереди претендента на титул недолго. На четвертом круге гонщик «Ред Булла» воспользовался преимуществом DRS, и опередил Сайнса в первом повороте.

Далее Ферстаппен начал постепенно приближаться к лидеру. «Софт» Боттаса стал постепенно уходить, и нидерландец подобрался вплотную к финну где-то за 10 кругов до финиша из 22 запланированных. Однако серьезных попыток атаки со стороны гонщика «Ред Булл» не последовало. Он показывал себя в зеркалах «Мерседеса» на прямых, но не более того. Боттас так и финишировал первым.

Борьба за третье место складывалась примерно так же. Сайнс быстро отстал от пары лидеров, и сдерживал Серхио Переса. Пилот «Ред Булла» предпринял несколько попыток атаки, но тщетно. Испанец закончил дистанцию на третьей позиции.

Ферстаппен набрал два дополнительных балла и теперь его преимущество над Хэмилтоном в личном зачете составляет 21 очко. В Кубке конструкторов «Мерседес» благодаря победе Боттаса в спринте увеличил отрыв от «Ред Булла» до двух очков.

ХЭМИЛТОН «ЛЕТЕЛ» ПО ТРАССЕ

Семикратный чемпион мира явно было не очень доволен сложившейся ситуацией, и показал в спринте великолепный пилотаж. Уже к первому повороту после старта Хэмилтон опередил четырех соперников: два «Хааса» и два «Уильямса».

Затем британец обогнал на трассе одного за другим еще 10 человек. Льюису не пришлось бороться только с Кими Райкконеном, которого развернуло после контакта с напарником по «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.

Хэмилтон финишировал пятым, почти сразу после Переса. Он отыграл 15 мест за 22 круга гонки.

Напомним, что британца еще ждет штраф за смену двигателя внутреннего сгорания перед началом уикенда на «Интерлагосе». Так что на старте в воскресенье Хэмилтон будет 10-м.

Россиянин Никита Мазепин финишировал на последней 20-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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