Чемпионская точка. Хэмилтон разгромил соперников в последней гонке сезона

Гонка в Абу-Даби не решала ничего. По крайней мере – в плане битвы за титул. Его еще в США выиграл Льюис Хэмилтон. Кубок конструкторов достался «Мерседесу» даже раньше – по итогам уик-энда в Японии. Технически, заезд в столице ОАЭ имел значение только для гонщиков из середины пелотона. Ну и немного – для тех, кто боролся за место в топ-3. Точнее – за третью позицию в чемпионате.

Мы могли ждать напряженной борьбы, интересных обгонов, ярких аварий. В итоге – все сложилось буднично. А главное – финальная гонка сезона, по сути, стала квинтэссенцией того расклада сил, который мы видели с начала весны.

В «Феррари» опять ошибались, «косячили». Феттеля развернуло в решающей попытке в квалификации. С машины Леклера в субботу передали неверные показания по количеству топлива, что вызвало интерес судей и грозило дисквалификацией монегаска. Правда, разбирательства по этому поводу перенесли на вечер воскресения. Так что даже финишировав третьим, Шарль не знал, останется ли в протоколе… По ходу самой гонки он уверенно объехал Феттеля (которому «помогли» и механики – очередной заминкой на пит-стопе). И остался впереди Себа в общем зачете. В общем, все к этому и шло.

Ферстаппен на «Ред Булле» гарантировал себе бронзу турнира. Вновь пробился на подиум. Выдал почти безошибочный пилотаж. Использовал максимум из ресурсов машины (его партнер смотрелся очень бледно, хотя и заехал в топ-6). Тут тоже – все, как мы привыкли видеть по ходу этого чемпионата.

Боттас – опять же, классика! – стал жертвой собственной «конюшни». Из-за замены двигателя ему пришлось стартовать лишь последним. Валттери, правда, прорвался в очки. Даже опередил Феттеля. Но на подиум не попал. Такое ощущение – что не особо-то и стремился.

А главное – доминировал Льюис. Так же, как весь сезон. И цифры тут куда красноречивее всего, что можно описать словами.

Во-первых, Хэмилтон отпраздновал юбилей – провел 250-ю гонку. И выиграл 84-ю из них. Вдумайтесь – парень побеждал в каждом третьем «Гран-при» (даже чаще!), в котором участвовал! При этом он в 19-й раз за карьеру ни разу не упустил лидерство по ходу дистанции (а это – повторение рекорда Айртона Сенны). Собрал шестой «Большой шлем» (победа в квалификации, гонке, лидерство от старта до финиша и лучший круг). В 50-й раз (опять юбилей!) добился успеха при старте с первой позиции. И в 151-й раз поднялся на подиум.

Хэмилтон как доминировал на протяжении всего сезона, в таком же стиле и провел этот «Гран-при». Уверенно. Эффектно. Без единой помарки. Со значительным превосходством над окружающими. Причем – превосходством заслуженным. Не только в плане техники (конечно, у «Мерседеса» - заведомо быстрейший болид). Но и в плане собственной работы за рулем. Кто-то еще считает, что он незаслуженно взял шестой титул? Если так, то, наверное, вы ошибаетесь.

Нас, конечно, больше волновало, как выступил Даниил Квят. Конец лета и осень у россиянина выдались так себе… Сначала – несколько обидных сходов с высоких позиций (скажем, в Италии он мог быть шестым, если бы не поломка двигателя). Потом – отказ в переводе в «Ред Булл», куда в итоге взяли Албона. Два гонки подряд (США и Мексика) с авариями на финишном круге, за которые Квят понес наказания, лишившись очков. И, как вишенка на этом горьком торте – этап в Бразилии. Где партнер Даниила, Пьер Гасли, сенсационно стал вторым, а сам уфимец лишь замкнул топ-10 (да и то – из-за схода соперников).

Конечно, тут и уверенность пошатнется! И настроение опустится ниже плинтуса…

Но главное, все же, в другом. Квята продлили на будущий сезон. Он останется в первой «Формуле». Продолжит выступать в «Гран-при». Все остальное уже не так важно. Так что в столице ОАЭ Даниил был привычно уверен в себе. В хорошем настроении. И вел себя непринужденно.

- Да он вечно так делает – ничего не видит, никогда не тормозит, а потом кричит: «Ааа, меня чуть не выбили! Я чуть не улетел на Луну»! – гримасничая, жестко пародируя Грожана, кривился на камеру Даниил.

