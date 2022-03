«Хаас» планирует заменить Мазепина на резервного пилота Фиттипальди

Руководство команды «Хаас» всерьез рассматривает возможность смены основного пилота Никиты Мазепина.

Как сообщает журналист Серхио Родригес на своей странице в Twitter, вместо российского спортсмена в новом сезоне «Формулы-1» будет выступать Пьетро Фиттипальди, являющийся резервным пилотом команды. Отмечается, что в самое ближайшее время «Хаас» объявит о замене официально.

Напомним, что в прошлом сезоне Мазепин дебютировал в «Формуле-1». Лучший результат российский гонщик показал на Гран-при Азербайджана, заняв 18-е место.

Добавим, что вторым пилотом команды «Хаас» является Мик Шумахер.

💣🚨



Haas have decided: Mazepin is OUT. Fittipaldi will replace him; official statement very soon as the brazillian will be behind the wheel in Barhain pre-season testing!#F1 #Haas