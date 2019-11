Карлос Сайнс – о третьем месте: Немного странно не оказаться на подиуме, но я все равно счастлив

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс высказался о своем подиуме на 20-м этапе чемпионата мира Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу.

25-летний испанец впервые в своей карьере вошел в тройку призеров этапа Формулы-1. При этом на самом подиуме Сайнса не было, так как он поднялся на третье место после того, как судьи оштрафовали британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» за столкновение с Александром Албоном из «Ред Булл».

«Подиум! Немного странно не оказаться там после гонки, но я все равно крайне счастлив. Гонка была просто невероятной. Стратегия с одним пит-стопом была сложная, но оправдалась. Мои поздравления всей команде», – написал Сайнс в твиттере.

PODIUM! A bit weird not being there after the race, but still extremely happy. Today's race was just unbelievable. The one stop strategy was difficult but paid off. Congrats to the whole team!#carlossainz #BrazilGP@McLarenF1 @EG00 pic.twitter.com/nUK4GUEdc1