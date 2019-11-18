Карлос Сайнс – о третьем месте: Немного странно не оказаться на подиуме, но я все равно счастлив - Советский спорт
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18 ноября 2019 09:57Формула-1Липкин Антон

Карлос Сайнс – о третьем месте: Немного странно не оказаться на подиуме, но я все равно счастлив

Сайнс стал третьим на Гран-при Бразилии после наказания Хэмилтона.

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс высказался о своем подиуме на 20-м этапе чемпионата мира Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу.

25-летний испанец впервые в своей карьере вошел в тройку призеров этапа Формулы-1. При этом на самом подиуме Сайнса не было, так как он поднялся на третье место после того, как судьи оштрафовали британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» за столкновение с Александром Албоном из «Ред Булл».

«Подиум! Немного странно не оказаться там после гонки, но я все равно крайне счастлив. Гонка была просто невероятной. Стратегия с одним пит-стопом была сложная, но оправдалась. Мои поздравления всей команде», – написал Сайнс в твиттере.

Несмотря на подиум Сайнс опустился на седьмое место в общем зачете пилотов, пропустив на шестое француза Пьера Гасли, который финишировал вторым.

Заключительный 21-й этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс-Марина».

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