Федерация спорта Шанхая отменила этап Формулы-1 из-за коронавируса

Четвертый этап чемпионата мира Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса. Такое решение принято Федерацией спорта Шанхая, которая отменила все соревнования в городе до окончания эпидемии.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished!So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG