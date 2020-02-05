Федерация спорта Шанхая отменила этап Формулы-1 из-за коронавируса Гонка в Шанхае была запланирована на 19 апреля.

Четвертый этап чемпионата мира Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса. Такое решение принято Федерацией спорта Шанхая, которая отменила все соревнования в городе до окончания эпидемии.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished！So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG — QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020

При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением. Ранее сообщалось, что в среду команды Формулы-1 должны были обсудить возможный перенос или отмену этапа.

Гран-при Китая на Международном автодроме в Шанхае был запланирован на 17-19 апреля.

В воскресенье было принято решение о переносе из-за коронавируса на неопределенный срок китайского этапа в Формуле E.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.