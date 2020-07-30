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30 июля 18:12
автор: Юрий Нечаев

У пилота «Рейсинг Пойнт» Переса сомнительный результат теста на коронавирус

Гонщик рискует пропустить «Гран-при Великобритании».

Результат теста на коронавирус пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса оказался сомнительным.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мексиканский гонщик находится на самоизоляции. Он прошел повторное тестирование и ожидает его результатов. В том случае, если Перес не сможет принять участие в «Гран-при Великобритании», которое пройдет с 31 июля по 2 августа, его заменят Эстебан Гутьеррес или Стоффель Вандорн.

Добавим, что после трех проведенных этапов Перес набрал 22 очка и занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира.

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У пилота «Рейсинг Пойнт» Переса сомнительный результат теста на коронавирус
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