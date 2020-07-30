У пилота «Рейсинг Пойнт» Переса сомнительный результат теста на коронавирус

Результат теста на коронавирус пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса оказался сомнительным.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020
He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP
Мексиканский гонщик находится на самоизоляции. Он прошел повторное тестирование и ожидает его результатов. В том случае, если Перес не сможет принять участие в «Гран-при Великобритании», которое пройдет с 31 июля по 2 августа, его заменят Эстебан Гутьеррес или Стоффель Вандорн.