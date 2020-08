Боттас занял первое место по итогам третьей практики «Гран-при Великобритании», Квят – 11-й

На трассе «Сильверстоун» завершилась третья и последняя свободная практика «Гран-при Великобритании».

Первое место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его результат – 1:25.873. На второй строчке финишировал партнер финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,138). Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» (+0,3).

Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 11-м месте (+1,203).

Напомним, что квалификация «Гран-при Великобритании» состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

