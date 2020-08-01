Боттас занял первое место по итогам третьей практики «Гран-при Великобритании», Квят – 11-й

На трассе «Сильверстоун» завершилась третья и последняя свободная практика «Гран-при Великобритании».
Первое место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Его результат – 1:25.873. На второй строчке финишировал партнер финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,138). Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл» (+0,3).
Российский гонщик команды «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 11-м месте (+1,203).
Напомним, что квалификация «Гран-при Великобритании» состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.
CLASSIFICATION: END OF FP3— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
That's it for the practice sessions at Silverstone
Next stop = qualifying in two hours' time!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/5cuN5rMdlV
источник: «Советский спорт»