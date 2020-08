Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Великобритании», Квят разбил болид

Британец Льюис Хэмилтон выиграл гонку на «Гран-при Великобритании».

Следом за победителем расположились Макс Ферстаппен на «Ред Булл» и Шарль Леклер на «Феррари».

Россиянин Даниил Квят попал в аварию и сошел с дистанции на 13-м круге. Его партнер по «Альфа Таури» Пьер Гасли завершил гонку на седьмой позиции.

Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачете. В четырех гонках текущего сезона британец одержал три победы. В активе Хэмилтона стало 88 очков, и он опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса на 30 очков.

It’s a magnificent 7️⃣th win for @LewisHamilton at Silverstone 👏👏👏



What an incredible finish!



Max Verstappen takes second with Charles Leclerc in third!#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/hFpfHHKn0I