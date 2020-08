«Мерседес» продлил контракт с Боттасом

– Я очень рад остаться в команде до 2021 года и развить успех, который мы уже достигли вместе. Последние несколько лет были посвящены постоянному развитию и работе над каждым аспектом гонки. Уверен, что сегодня я нахожусь в лучшей форме, в которой когда-либо находился, но всегда могу поднять планку. «Мерседес» придерживается той же философии – они всегда жаждут большего, – сказал Боттас.

Напомним, что Боттас оказался в команде в 2017 году. С тех пор финский гонщик одержал восемь побед и 39 раз попадал на подиум. В прошлом сезоне он занял второе место в личном зачете, уступив лишь своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

В нынешнем сезоне Боттас также идет вторым, отставая от лидирующего Хэмилтона на 30 очков.

🚨 #BottasAnnounced 🚨



He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX