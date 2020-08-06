ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 августа 14:41
автор: Владислав Корегин,

«Мерседес» продлил контракт с Боттасом

Пресс-служба команды «Мерседес» объявила о продлении контракта с пилотом Формулы-1 Валттери Боттасом до конца сезона-2020/2021.

– Я очень рад остаться в команде до 2021 года и развить успех, который мы уже достигли вместе. Последние несколько лет были посвящены постоянному развитию и работе над каждым аспектом гонки. Уверен, что сегодня я нахожусь в лучшей форме, в которой когда-либо находился, но всегда могу поднять планку. «Мерседес» придерживается той же философии – они всегда жаждут большего, – сказал Боттас.

Напомним, что Боттас оказался в команде в 2017 году. С тех пор финский гонщик одержал восемь побед и 39 раз попадал на подиум. В прошлом сезоне он занял второе место в личном зачете, уступив лишь своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

В нынешнем сезоне Боттас также идет вторым, отставая от лидирующего Хэмилтона на 30 очков.

источник: «Мерседес»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У тульского «Арсенала» появился новый спонсорАрбитром матча за Суперкубок назначен Михаил ВилковВ сети появилось видео момента взрыва в порту БейрутаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
«Мерседес» продлил контракт с Боттасом
Пресс-служба команды «Мерседес» объявила о продлении контракта с пилотом Формулы-1 Валттери Боттасом до конца сезона-2020/2021.
06.08.2020 14:41
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Феттель - о Гран-при Великобритании: Моя уверенность в себе упала
Гонщика не устраивает болид.
03.08.2020 18:08
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон признался, что ему не хватает конкуренции в текущем сезоне
Британец может стать семикратным чемпионом мира.
03.08.2020 16:57
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Франц Тост: Самое главное, что Квят избежал травм и с ним все в порядке
Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал аварию Даниила Квята на Гран-при Великобритании.
02.08.2020 23:24
Формула-1
Хэмилтон - о проколе на последнем круге: Я с трудом входил в повороты и просто молился
Британец одержал третью победу подряд в текущем сезоне.
02.08.2020 19:00
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Великобритании», Квят разбил болид
Гонщик «Мерседеса» продолжает доминировать в этом сезоне.
02.08.2020 17:42
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Квят разбил болид на «Гран-при Великобритании» (фото)
Гонка проходит в эти минуты.
02.08.2020 17:01
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хюлькенберг не выступит на «Гран-при Великобритании»
Гонка проходит в эти минуты.
02.08.2020 16:26
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон победил в квалификации «Гран-при Великобритании», Квят – 14-й
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации «Гран-при Великобритании», которая прошла на трассе «Сильверстоун».
01.08.2020 17:24
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Боттас занял первое место по итогам третьей практики «Гран-при Великобритании», Квят – 11-й
Квалификация состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.
01.08.2020 14:49
Формула-1
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика