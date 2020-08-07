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07 августа 11:17
автор: Юрий Нечаев,

Хюлькенберг заменит Переса за рулем «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»

Этап «Формулы-1» пройдет в ближайшие выходные.

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит вместо Серхио Переса на «Гран-при 70-летия».

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» сообщает, что тест мексиканца на коронавирус вновь оказался положительным. Отмечается, что пилот чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

Напомним, впервые Перес сдал положительный тест на Covid-19 неделю назад, накануне «Гран-при Великобритании». За рулем «Рейсинг Пойнт» его должен был заменить Хюлькенберг, но из-за проблем с машиной немец не смог принять участие в гонке.

«Гран-при 70-летия» пройдет на трассе «Сильверстоун» с 7 по 9 августа.

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Хюлькенберг заменит Переса за рулем «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»
Этап «Формулы-1» пройдет в ближайшие выходные.
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