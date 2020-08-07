Хюлькенберг заменит Переса за рулем «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит вместо Серхио Переса на «Гран-при 70-летия».
Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» сообщает, что тест мексиканца на коронавирус вновь оказался положительным. Отмечается, что пилот чувствует себя хорошо и продолжает лечение.
CONFIRMED: @HulkHulkenberg will drive for the team this weekend. Full story ⬇️https://t.co/QfYcjtCWlz#F1 #F170— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020
Напомним, впервые Перес сдал положительный тест на Covid-19 неделю назад, накануне «Гран-при Великобритании». За рулем «Рейсинг Пойнт» его должен был заменить Хюлькенберг, но из-за проблем с машиной немец не смог принять участие в гонке.