Хюлькенберг заменит Переса за рулем «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит вместо Серхио Переса на «Гран-при 70-летия».

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» сообщает, что тест мексиканца на коронавирус вновь оказался положительным. Отмечается, что пилот чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

Напомним, впервые Перес сдал положительный тест на Covid-19 неделю назад, накануне «Гран-при Великобритании». За рулем «Рейсинг Пойнт» его должен был заменить Хюлькенберг, но из-за проблем с машиной немец не смог принять участие в гонке.