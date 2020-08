Хюлькенберг заменит Переса за рулем «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит вместо Серхио Переса на «Гран-при 70-летия».

Пресс-служба «Рейсинг Пойнт» сообщает, что тест мексиканца на коронавирус вновь оказался положительным. Отмечается, что пилот чувствует себя хорошо и продолжает лечение.

