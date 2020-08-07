ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 13:05
автор: Юрий Нечаев,

FIA наказала «Рейсинг Пойнт» на 15 очков и 400 тыс. евро в результате протеста «Рено»

В ближайшие выходные в «Формуле-1» пройдет «Гран-при 70-летия».

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение удовлетворить протест «Рено» в отношении «Рейсинг Пойнт».

Британская команда оштрафована на 400 тысяч евро и лишена 15 очков (по 7,5 очка за каждую машину) в зачете Кубка конструкторов за незаконное использование тормозных воздухозаборников «Мерседеса» в 2019 году.

После потери 15 очков «Рейсинг Пойнт» опустилась с пятого на шестое место в зачете Кубка конструкторов.

Напомним, с 7 по 9 августа на трассе «Сильверстоун» пройдет «Гран-при 70-летия». Сегодня было объявлено, что мексиканский пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес повторно сдал положительный тест на коронавирус и не сможет принять участие в гонке. Его заменит немец Нико Хюлькенберг.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Проект Jaguar Land Rover позволит беспилотным автомобилям снизить риск укачивания пассажировSamsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold2Александрова выиграла первый матч после рестарта, Касаткина проигралаФигура девочки: 42-летняя Плетнева показала фото в бикиниБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниАндрей Аршавин публично унизил Юлию Барановскую
FIA наказала «Рейсинг Пойнт» на 15 очков и 400 тыс. евро в результате протеста «Рено»
В ближайшие выходные в «Формуле-1» пройдет «Гран-при 70-летия».
07.08.2020 13:05
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хюлькенберг заменит Переса в «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при 70-летия»
Этап «Формулы-1» пройдет в ближайшие выходные.
07.08.2020 11:17
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
«Мерседес» продлил контракт с Боттасом
Пресс-служба команды «Мерседес» объявила о продлении контракта с пилотом Формулы-1 Валттери Боттасом до конца сезона-2020/2021.
06.08.2020 14:41
Формула-1
автор: Владислав Корегин
Феттель - о Гран-при Великобритании: Моя уверенность в себе упала
Гонщика не устраивает болид.
03.08.2020 18:08
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон признался, что ему не хватает конкуренции в текущем сезоне
Британец может стать семикратным чемпионом мира.
03.08.2020 16:57
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Франц Тост: Самое главное, что Квят избежал травм и с ним все в порядке
Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал аварию Даниила Квята на Гран-при Великобритании.
02.08.2020 23:24
Формула-1
Хэмилтон - о проколе на последнем круге: Я с трудом входил в повороты и просто молился
Британец одержал третью победу подряд в текущем сезоне.
02.08.2020 19:00
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Великобритании», Квят разбил болид
Гонщик «Мерседеса» продолжает доминировать в этом сезоне.
02.08.2020 17:42
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Квят разбил болид на «Гран-при Великобритании» (фото)
Гонка проходит в эти минуты.
02.08.2020 17:01
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Хюлькенберг не выступит на «Гран-при Великобритании»
Гонка проходит в эти минуты.
02.08.2020 16:26
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика