FIA наказала «Рейсинг Пойнт» на 15 очков и 400 тыс. евро в результате протеста «Рено»

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение удовлетворить протест «Рено» в отношении «Рейсинг Пойнт».

BREAKING: The FIA have upheld Renault's protest against Racing Point's car



The FIA have handed the team a €400,000 fine and a 15-point penalty#F1 pic.twitter.com/tW2Kr1C4j0 — Formula 1 (@F1) August 7, 2020

Британская команда оштрафована на 400 тысяч евро и лишена 15 очков (по 7,5 очка за каждую машину) в зачете Кубка конструкторов за незаконное использование тормозных воздухозаборников «Мерседеса» в 2019 году.

После потери 15 очков «Рейсинг Пойнт» опустилась с пятого на шестое место в зачете Кубка конструкторов.