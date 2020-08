Хэмилтон стал лучшим по итогам второй тренировки «Гран-при 70-летия», Квят – 12-й

Лучший результат показал пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон – 1:25,606. Второе место занял его партнер по команде Валттери Боттас, отставший на 0,176 секунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рено» Даниэль Риккардо (+0,815).

Россиянин Даниил Квят, предсталяющий команду «Альфа Таури», по итогам сессии стал 12-м (+1,396).

Отметим, что на первой тренировке лучшим был Боттас.

Here's how FP2 finished 🧐



Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm