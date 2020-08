Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам третьей практики «Гран-при Испании».

Следом за британцем расположились Валттери Боттас, также на «Мерседесе», и Макс Ферстаппен на «Ред Булле».

CLASSIFICATION: FP3



Session ends under a red flag after Ocon's collision with the wall 💥



Hamilton edges out Bottas to top the pile ⏱️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/yjBqmf0CCo