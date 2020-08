Хэмилтон побил рекорд Шумахера по количеству подиумов

Льюис Хэмилтон сегодня стал победителем Гран-при Испании и заодно установил новый рекорд Формулы-1.

Теперь у пилота «Мерседеса» 156 подиумов за карьеру, которую Льюис начал в Ф1 в 2007 году. Таким образом, британец превзошел достижение единственного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Немец финишировал в первой тройке на 155 Гран-при.

