Клэр Уильямс покинет должность руководителя команды «Уильямс» после Гран-при Италии

Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что после Гран-при Италии руководитель британской команды «Уильямс» Клэр Уильямс покинет свою должность.

44-летняя Клэр Уильямс является дочерью основателя команды Фрэнка Уильямса. Она руководила Williams Racing с 2013 года.

Claire Williams is to step down from her role as Williams Racing’s Deputy Team Principal after the Italian Grand Prix#F1 pic.twitter.com/96isvqE3PC