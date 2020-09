Даниил Квят: Во время практики я не был полностью доволен своими короткими пробегами

– Это была довольно хорошая пятница. Думаю, что мы сегодня отлично поработали, даже если я не был полностью доволен своими короткими пробегами. Мы продолжим работать над дальнейшими улучшениями завтра, когда это действительно будет иметь значение, – цитирует Квята пресс-служба команды.

Напомним, что в первой практике победу одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, а во второй – партнер финна по команде Льюис Хэмилтон.

Квалификация «Гран-при Италии» состоится 5 сентября и начнется в 16:00 мск.

💬 “It was a pretty good Friday. We worked on both short and long runs and managed to complete many laps without any issues.»



Find @kvyatofficial and the team's quote from Friday practice here 👇