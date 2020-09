Боттас стал лучшим в третьей практике «Гран-при Италии», Квят – 13-й

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас выиграл третью практику «Гран-при Италии». Финский гонщик на своем лучшем круге показал результат 1 минута 20,089 секунды.

Второе место занял Карлос Сайнц из «Макларена» (отставание 0,229 секунды). Тройку лучших замкнул партнер испанца по команде Ландо Норрис (+0,323).

Даниил Квят, представляющий «Альфа Таури» показал 13-й результат (+0,864).

Напомним, что квалификация «Гран-при Италии» пройдет сегодня.

FP3 CLASSIFICATION



A strong session for @McLarenF1 💪@Carlossainz55 and @LandoNorris finish in P2 and P3 behind @ValtteriBottas #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/mrYB3lT0eZ