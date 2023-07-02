Предатели или право имеют? Русские фехтовальщики выступают в чемпионате США

На стартовавшем 1 июля чемпионате США по фехтованию выступят сразу три российских спортсмена. Это четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов, серебряный медалист Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и обладатель серебряной медали Спартакиады-2022 Олег Кныш.

Позиция руководства Федерации фехтования России – спортсмены сбежали. Но так ли все однозначно? И как вообще обстоят дела в мировом фехтовании на данный момент?

Как стало возможным выступление россиян на чемпионате США

Начать следует с того, что каждый из трех «сбежавших» спортсменов уже давно проживает в США. В апреле руководители федерации фехтования этой страны приняли решение допускать россиян для участия в чемпионате США в нейтральном статусе с соблюдением хотя бы одного из двух критериев отбора.

Источник фото: ЦСКА

Первый – они должны публично осудить специальную военную операцию России на территории Украины. В таком случае всё остальное теряет значение, и российский спортсмен допускается к участию в чемпионате США. Второй критерий – у фехтовальщиков не должно быть лицензии FIE на протяжении последних трех лет, которая указывала бы на их национальную принадлежность. Исключением является лицензия, согласно которой одобрен переход спортсмена из России в другую страну. То есть когда он поменял спортивное гражданство с российского на другое.

И обязательное условие для всех участников чемпионата США по фехтованию – исключить любые атрибуты, будь это экипировка или снаряжение, которые могли бы ассоциироваться с Россией.

Российские фехтовальщики могут выступать на международных турнирах, но не все

Допуск россиян к участию в международных турнирах был одобрен и Международной федерацией фехтования. Конечно, речь идет о нейтральном статусе спортсменов, и далеко не всех представителей России в итоге куда-то пускают. Например, на чемпионат Европы в болгарском Пловдиве в середине июня допустили шестерых наших фехтовальщиков, а доехали только пятеро из них. Саблистку Валерию Кобзеву заблокировали в последний момент, так как поступила жалоба на нее от Министерства молодежи и спорта Украины.

Источник фото: соцсеть Валерии Кобзевой

Все россияне, допущенные к участию в чемпионате Европы, даже близко не входят в число лучших фехтовальщиков нашей страны. Неудивительно, что в итоге никто из них не смог пройти дальше 1/16 финала турнира. А вот наши звезды, вроде Софьи Великой, Яны Егорян и Софии Поздняковой, принять участие в международных турнирах так и не могут. Есть подозрения, что их, как и других ведущих российских фехтовальщиков, не пустят на крупные старты в обозримом будущем.

«Виновные» уже найдены

Один из участников чемпионата США, Константин Лоханов, является мужем Софьи Поздняковой, которая уже заявила о начале бракоразводного процесса и своем желании вернуть себе девичью фамилию. В интервью «Комсомольской правде» она отмечала, что супруг сбежал в США, чего сама Софья делать не захотела.

Источник фото: РИА Новости

Руководство Федерации фехтования России тоже оперирует именно такими терминами и уже наказывает виновных.

«По причине бегства подопечных Александра Глазунова в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов будет освобожден от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки», – говорится в официальном заявлении, которое приводит ТАСС.

Источник фото: РИА Новости

Из этого заявления становится понятно, что сбежавших в США даже больше, чем три спортсмена. Ведь здесь речь идет еще и про Виолетту Храпину. Виноват ли тренер в бегстве спортсменов или в Федерации просто решили найти козла отпущения? Сложно судить об этом, но факт массового бегства российских фехтовальщиков в США неоспорим. И с этим надо что-то делать!