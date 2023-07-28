Харлан – о своей дисквалификации за отказ пожать руку Смирновой: меня это убило

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан оставила запись в соцсети после скандала на чемпионате мира в Милане.

Напомним, после дуэли с россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала Харлан отказалась пожать сопернице руку, за что получила дисквалификацию от Международной федерации фехтования (FIE).

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку, конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли.

Я, вероятно, понимаю, как и все в этом мире, в адекватном мире, что правила должны измениться, потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех – это не передать словами. Спасибо каждому. Вы в моем сердце», – написала Харлан в соцсети.

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