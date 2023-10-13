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Старейший олимпиец СССР не стал эвакуироваться из прифронтового города в Израиле

Скоро Юлену Уралову исполнится 99 лет.
13 октября 2023 11:38
автор: Виталий Овсянников

Участник Олимпийских игр 1952 года Юлен Уралов, в настоящее время проживающий в Израиле, прокомментировал текущую ситуацию в стране.

«У нас всё время стреляют, взрывы и звуки сирен. Нет, мы с братом никуда не эвакуировались. Будем в Ашкелоне до конца. Куда нам уже ехать?», - рассказал Юлен Исаакович Уралов в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что двукратный чемпион СССР по фехтованию на рапирах является старейшим из всех живущих советских участников Олимпиад. 23 ноября ему исполнится 99 лет. Также Юлен Уралов является старейшим олимпийцем-фехтовальщиком мира.

Напомним, между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. С начала 1990-х годов участник Олимпиады-1952 проживает в Израиле.

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Мы нашли старейшего нашего олимпийца. Ему скоро 99 лет, и сейчас он под бомбами в Израиле.

источник: «Советский спорт»
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