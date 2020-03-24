Тренер сборной России – о заявлении Даниленко: Если коронавирус подтвердится, я закрою сборы в Сочи

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал заявление саблиста национальной команды Дмитрия Даниленко.
Ранее спортсмен заявил, что у него обнаружены симптомы коронавируса. То же самое касается саблистки сборной России Дарьи Мартынюк.
«Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта.
Как я узнал от доктора – и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%. А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».
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