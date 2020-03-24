Тренер сборной России – о заявлении Даниленко: Если коронавирус подтвердится, я закрою сборы в Сочи - Советский спорт
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24 марта 2020 13:48ФехтованиеГичунцев Артур

Тренер сборной России – о заявлении Даниленко: Если коронавирус подтвердится, я закрою сборы в Сочи

На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов прокомментировал заявление саблиста национальной команды Дмитрия Даниленко.

Ранее спортсмен заявил, что у него обнаружены симптомы коронавируса. То же самое касается саблистки сборной России Дарьи Мартынюк.

«Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта.

Как я узнал от доктора – и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%. А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».

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