Сергей Шахрай: Описать катание Валиевой невозможно - это как шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда»

- Описывать катание Валиевой невозможно - это космос, - говорит чемпион мира Сергей Шахрай. – Все равно, что пытаться описать шедевр Леонардо да Винчи «Джоконда». Ну как описать «Джоконду»? Люди уже несколько веков пытаться найти недостатки в этой великой картине, и не находят. Просто едут со всего мира в Лувр, чтоб насладиться уникальным шедевром Леонардо.

Совершенство не нужно комментировать, нужно просто смотреть на выступление Камилы и наслаждаться ее катанием. Самое интересное, что она еще может добавить. Феноменальных способностей девушка.

И другие наши девушки достойно выступили. В очередной раз порадовала Лиза Туктамышева, не устаю ею восхищаться – так она преобразилась в этом году.

У Майи Хромых не очень заладился предыдущий старт, в Сочи в короткой программе тоже было не все гладко, но Майя собралась, отлично откатала произвольную, и отобралась в финал Гран-при.

Теперь в финале будут бороться пять наших девушек и одна фигуристка из Японии.

И даже страшно подумать, какая будет рубка на чемпионате России за три олимпийские путевки. Не завидую нашей федерации.

В отличие от девчонок ничего хорошего нельзя сказать про наших ребят. Да, Коляда отобрался в финал, но само катание россиян не радует. У всех было много ошибок в короткой и произвольной, мы уже устали от них ждать достойного катания. Видимо, не дождемся.

Порадовали пары – три первых места в Сочи. Но это было ожидаемо, у наших пар не было достойных конкурентов.

В соревновании танцевальных дуэтов победили Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Теперь будем с нетерпением ждать финала Гран-при – смогут ли они составить конкуренцию прекрасным французам Габриэлле Пападакис/Гийому Сизерону? Плюс в Осаке будут соревноваться две очень сильные пары из США и одна из Канады.

Зачет Гран-при

Женщины. Итог

1. Камила Валиева (Россия) - 30 очков (1-е место+1-е место)

2. Анна Щербакова (Россия) - 30 (1+1)

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 26 (2+2)

4. Каори Сакамото (Япония) - 24 (1+4)

5. Майя Хромых (Россия) - 24 (2+3)

6. Алена Косторная (Россия) - 24 (2+3)

Все финалисты Гран-при-2021

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Майя Хромых (все - Россия), Каори Сакамото (Япония)

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джэйсон Браун (все - США), Юма Кагияма, Сема Уно (оба - Япония), Михаил Коляда (Россия)

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (все - Россия), Сюй Венцзинь/Хань Цун (Китай), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония)

Танцы: Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (все - США), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)