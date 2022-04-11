Евгений Плющенко: Никаких проблем с фигуристами в нашем шоу нет

Напомним, что скандальное шоу Евгения Плющенко состоялось 9 апреля в Туле; Представление под названием «Союз чемпионов» стало частью концерта патриотической направленности, что не понравилось ряду фигуристов, которых об этом никто не предупреждал.

И это не наветы и не выдумки (как ни хотелось бы в этом убеждать всех организаторам) – после шоу некоторые спортсмены прокомментировали агитационную составляющую прошедшего мероприятия. «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так», – написала Елизавета Туктамышева в одной из своих социальных сетей. «Никто не знал о мероприятии до шоу! Оно не относится к нам!» – сообщила Александра Бойкова в Telegram-канале. Подробнее об этом вы можете прочитать в одном из материалов «Советского спорта» по ссылке.

Евгений Плющенко в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru ответил на вопрос, будут ли все спортсмены участвовать в спортивном шоу «Союз Чемпионов», который пройдет 16-го апреля в Санкт-Петербурге.

«Конечно все будут участвовать, никаких проблем нет, все спортсмены будут», – сказал Плющенко, подчеркнув, что тульский инцидент ни на что не повлияет.