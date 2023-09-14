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«Вообще её не воспринимаю». Почему Тарасова разругалась со своей лучшей фигуристкой

История конфликта заслуженного тренера СССР с Ириной Родниной.
«Вообще её не воспринимаю». Почему Тарасова разругалась со своей лучшей фигуристкой
14 сентября 2023 10:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: РИА Новости

Фигурное катание — с виду красивый и нежный вид спорта. Однако внутри всё кипит почище, чем в жерле вулкана. Спортсмены ссорятся с тренерами, тренеры ругаются между собой… Только за последние годы можно вспомнить несколько громких скандалов: от откровений Елизаветы Нугумановой до перепалки Евгения Плющенко и Софьи Федченко.

Один из самых известных конфликтов в истории фигурки произошел между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной. Что не поделили великий тренер и трехкратная олимпийская чемпионка?

«Не считала наставником»

С 1964 года Роднина работала под руководством Станислава Жука. Вместе с этим специалистом она становилась олимпийской чемпионкой в Саппоро (1976). Тогда фигуристка еще каталась в паре с Алексеем Улановым. Были также многочисленные успехи на чемпионатах мира и Европы.

В 1972-м Роднина встала в пару с Александром Зайцевым. Нового партнера порекомендовал талантливой фигуристке именно Жук. Дуэт ждал колоссальный триумф с многочисленными победами на всех главных турнирах по фигурному катанию, включая две Олимпиады.

Источник фото: РИА Новости

Однако в отношениях с Жуком всё было не слишком гладко. В 1974-м Роднина окончательно устала от сотрудничества с тренером и захотела перейти в группу Татьяны Тарасовой. При этом в качестве наставника фигуристка нового тренера не воспринимала. Оно и понятно: Тарасовой тогда не было и 30 лет!

— Тарасова была еще совсем молодым тренером в то время. Может, поэтому я ее своим наставником особо не считала. Компаньоном по работе — да. Но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. Кто кого учил — большой вопрос, — рассказывала впоследствии Роднина, её слова передает «РИА Новости».

Журналисты передали Тарасовой эти слова бывшей ученицы. Заслуженный тренер СССР ответила жестко, заявив, что практически сделала Родниной одолжение, когда взяла ее в свою группу. Впрочем, это лишь побочная история конфликта. Основной его сюжет завязался в 1981-м году, когда Роднина решила начать самостоятельную тренерскую работу.

Не поделили хореографа?

Родниной хотелось работать с проверенными людьми. Одной из таких была хореограф Елена Черкасская, входившая в штаб Тарасовой. По словам Родниной, она лично попросила Тарасову позволить бывшей солистке Большого театра перейти в ее группу.

— Я приехала к Тарасовой на тренировку. «Таня, — говорю я, — вот такая история. Мне предложили собрать свою группу, и, естественно, хочется работать со своими. Как ты смотришь, если я начну с Леной?» Таня в ответ: «Да, конечно, друзья — это очень важно. Только с другом можно начинать большое дело». Я Ленке говорю: «Все в порядке. Тарасова не против, — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Источник фото: РИА Новости

Однако затем, как рассказала фигуристка, она стала свидетельницей скандальной сцены. Тарасова прямо на тренировке набросилась на Черкасскую, обвиняя ее в предательстве. Татьяна Анатольевна, впрочем, эту историю опровергает. По ее словам, она перестала сотрудничать с хореографом, как только Роднина завершила спортивную карьеру.

Конфликт не прекращается по сей день. Тарасова и Роднина периодически обмениваются колкостями через прессу: доходило даже до прямых оскорблений. Татьяна Анатольевна называла бывшую ученицу «дурой», та говорила, что у тренера «с мозгами что-то слетело». Прошлась однажды Роднина и по стилю комментариев Тарасовой на телевидении, заявив, что та только «рассказывает байки», а не говорит по сути.

— Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне всё равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще её давно не воспринимаю. Думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я, — ответила тогда Тарасова в интервью «Говорит Москва».

Однако предпосылки для разрешения конфликта существуют. В прошлом году, когда появились сообщения о проблемах Тарасовой со здоровьем, депутат Госдумы пожелала бывшему тренеру здоровья. Хочется верить, что однажды заслуженные деятели российского фигурного катания придут к взаимопониманию.

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