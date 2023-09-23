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Пик лицемерия спортивных чиновников. ISU до суда требует наказать Валиеву

В конце сентября в CAS пройдут слушания по допинговому делу российской фигуристки.
Пик лицемерия спортивных чиновников. ISU до суда требует наказать Валиеву
23 сентября 2023 14:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

На фоне приближения слушаний в спортивном арбитрижном суде (CAS) по допинговому делу российской фигуристки-одиночницы Камиллы Валиевой (заседания пройдут 26, 27 и 28 сентября 2023 года, 29 сентября — резервный день) международный союз конькобежцев (ISU) высказал весьма туманную позицию по этому делу.

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«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения молодых спортсменов от санкций», — сообщили ТАСС в ISU.

Источник фото: РИА Новости

С одной стороны официальная федерация вроде как сообщает о защите спортсменки, с другой - о неминуемом наказании для неё. При этом, суда ещё не было, а предполагаемые вердикты уже рисуются. Сама Камилла совсем недавно, можно сказать, выложила все карты на стол, признав, что употребление допинга имело место, но было оно непреднамеренным.

Российская фигуристка заявила, что нарушение антидопинговых правил не было непреднамеренным, и говорит о том, что нет прямых доказательств её вины или халатности. Сторона фигуристки считает, что дисквалификация должна быть всего на пару лет, а результаты спортсменки трогать не стоит. Сама Валиева просит не отбирать у неё золотую медаль чемпионата России-2022. Именно там и была взята эта злосчастная допинг-проба с последующим положительным результатом на триметазидин.

Источник фото: РИА Новости

ISU же буквально настаивает в CAS на наказании спортсменки дисквалификацией на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, а также аннулирования всех результатов, достигнутых ею за этот период. ВАДА также требует наказать Валиеву на четыре года и оспаривает предыдущее решение, которое позволило ей выступить на Олимпийских играх, несмотря на незакрытое допинговое дело.

Учитывая, сколько подобных дел уже развалилось в мировом спорте (именно из-за непреднамеренности употребления различных препаратов), «дело Валиевой» уже сейчас можно назвать политически ангажированным. Хотя, кто бы сомневался в подобном развитии. Сроки рассмотрения уже перешагнули всевозможные грани. Можно, конечно, списать всё на европейскую бюрократию, но даже в случае затягивания дела юристами, почти два года - чересчур много. За это время и более серьёзные уголовные дела раскрываются.

Getty Images

Когда две организации сплоченно требуют «казни» нашей спортсменки, то в нынешнее время абсурдных решений и запретов для россиян в Европе, надежд на здравый смысл нет. Хотя, например, уважаемая Татьяна Тарасова остаётся оптимисткой.

«Чего жду от заседания CAS по делу Валиевой? Справедливого решения, девочка ни в чём не виновата. А требуемые четыре года дисквалификации — грандиозное безумие», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

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