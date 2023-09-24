Российская фигуристка рассказала о допинге в сборной. И тут же перешла под флаг Украины

Полтора года назад в украинской сборной по фигурному катанию прогремел громкий скандал. Русскую фигуристку Анастасию Шаботову, несколько лет представлявшую соседнюю страну, неожиданно выгнали из национальной команды. Причём произошло это прямо перед чемпионатом мира, на котором девушка вполне могла побороться на призы. Однако политическая позиция спортсменки оказалась важнее её таланта.

Любопытно, что в украинскую сборную девушка тоже попала после неприятной истории. Четыре года назад фигуристка, ещё выступавшая в России, публично высказалась об употреблении допинга её знаменитыми коллегами…

И вдруг сменила спортивное гражданство.

ТАЛАНТЛИВАЯ МОСКВИЧКА

До 2019 года о Шаботовой знали разве что самые преданные фанаты российской фигурки. Ещё в раннем детстве девочка начала заниматься спортом в школе олимпийского резерва «Москвич», и уже скоро её потенциал стал очевиден. Настя начала активно выступать на внутренних турнирах в возрасте восьми лет, а первые солидные результаты показала в сезоне-2016/17.

После этого спортсменка перешла в уже более сильную академию «Снежных барсов», где её тренировала Светлана Панова. В составе новой спортшколы фигуристка завоевала первый приз, выиграв бронзу на первенстве Москвы, за которой последовало пятое место уже на первенстве России.

Девочка прогрессировала стремительно. В 13 лет она сделала следующий шаг, выиграв Мемориал Н. А. Панина, а затем и золото V этапа Кубка России. Такими темпами одарённая фигуристка вполне могла дослужиться до попадания в юниорскую сборную, а там и превратиться в настоящую мировую звезду… Однако эти перспективы разрушило одно неосторожное высказывание.

Соцсети Анастасии Шаботовой

«ВЫПИТЬ ДОПИНГА — И ВЫСТУПАЕШЬ СТАБИЛЬНО»

Инцидент произошёл в январе 2019 года, когда Шаботова общалась со своими подписчиками в социальных сетях. 13-летняя спортсменка решила провести прямой эфир, в рамках которого отвечала на вопросы фанатов. На один из них девушка ответила максимально неожиданно:

- Как выступать стабильно? Выпить много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют, - сказала Настя.

Неудивительно, что слова девочки всколыхнули мир фигурного катания. На частное высказывание юной спортсменки вполне можно было бы закрыть глаза - мало ли, какие методы используют в её спортшколе. Однако Настя опрометчиво упомянула в своей реплике «Хрустальный», а значит, задела и Этери Тутберидзе, которую часто критикуют за границей, и многих звёзд сборной России, которые занимаются под её руководством, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«БРЯКНУЛА ПОД ВИДОМ ПРИКОЛА»

Реакции на заявление спортсменки последовали самые разные. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал её слова чушью, знаменитый тренер Илья Авербух попытался оправдать девочку, а сама Тутберидзе посетовала на то, что для поколения Шаботовой «формула успеха - применение допинга». Серьёзная ответственность легла на тренера Анастасии, которой потом пришлось объясняться перед всей страной:

- Давайте говорить откровенно, Настя ещё дитя. Девочка вела прямой эфир, ей задавали наводящие вопросы, и по своей глупости она ответила таким образом. Ей даёшь витамин C от кашля, а девочка считает, что это допинг. Она просто брякнула что-то непонятное под видом прикола, взяла это и выложила. Так как Настя катается у меня, конечно, мне всё теперь расхлёбывать, - цитирует Панову «СЭ».

ФФККР

Сама Анастасия впоследствии также публично извинилась за свои слова, заявив, что «сказала глупость». Но на этом история, как оказалось, вовсе не была исчерпана. На девочку и её родителей обрушилось колоссальное давление, на фоне которого семья решила уйти из-под эгиды отечественной федерации. Весной стало известно, что Шаботова перешла… в сборную Украины.

В новой стране девочка начала приносить пользу практически сразу. Шаботова трижды подряд завоевала золото чемпионата Украины и помогла сборной получить путёвку на Олимпиаду-2022. Однако в Пекине фигуристка неожиданно провалилась, заняв в протоколе последнее место. Шанс реабилитироваться был у девушки на чемпионате мира, но попасть на турнир она не смогла: русскую спортсменку уволили из украинской сборной по политическим мотивам. Сейчас Настя снова тренируется на родине.

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