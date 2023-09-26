Суд над Валиевой. Что грозит главной надежде российского фигурного катания

26 сентября в Лозаннском Спортивном арбитражном суде (CAS) состоятся первые слушания по, пожалуй, самому нашумевшему делу российского спорта последних лет. Медали командника в Пекине до сих пор остались единственным нераспределенным комплектом Олимпийских игр. Однако, все может решиться уже в конце этого года.

Все началось в феврале 2022 года во время самих игр. После того, как Камила вместе с национальной командой завоевала золотые медали, сообщество было повержено в шок новостями о том, что допинг-проба Валиевой оказалось положительной. Сама проба была взята за год до стартов - на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

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Сторона спортсменки сетовала на то, что триметазидин попал в кровь Камилы совершенно случайно, когда та приняла таблетки дедушки от сердца. Эту версию удалось защитить при расследовании РУСАДА. Как итог, Валиеву не стали лишать медалей, но временно отстранили. Вердикт вызвал негодование уже со стороны ВАДА: в международной организации потребовали более тщательного расследования инцидента, настояв на полноценной дисквалификации фигуристки.

Расследование со стороны РУСАДА продолжилось, однако в России не стали афишировать подробные детали. Замалчивание вновь не пришлось по духу иностранным ассоциациям, требующим полной огласки процесса. Вскоре дело передали в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК), где и должны были пройти слушания осенью прошлого года. Однако, их итог узнать так и не удалось:

- Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР, - заявили в РУСАДА.

Источник фото: РИА Новости

Камила продолжила выступления на внутрироссийской арене, а функционеры из ВАДА пришли в негодование из-за сложившихся обстоятельств. Не узнав окончательного вердикта, международная ассоциация передала дело в Спортивный арбитражный суд. Лишь после этого российская сторона обнародовала приговор, в котором значилось, что фигуристке аннулировали результаты чемпионата России 2021 года (именно тогда была взята допинг-проба) и при этом, в РУСАДА не нашли вины спортсменки в нарушении правил.

Но это было лишь самое начало. С вердиктом не согласились ни ВАДА, ни Международный союз конькобежцев (ISU). Начались разбирательства, которые привели к трем апелляциям в CAS.

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ВАДА настаивает на четырехлетней дисквалификации и отмене всех результатов, начиная с 25 декабря 2021 года. ISU полностью выступили на стороне организации, но не обозначили свои требования касательно срока бана. В это же время в РУСАДА желают, чтобы Валиеву признали виновной и вынесли соответствующие последствия, которые включают в себя предупреждение - российская сторона призывает ограничиться лишь выговором.

Сторона Валиевой не согласна ни с одним предъявленным обвинением. По мнению фигуристки, что она не совершила антидопинговое преступление намеренно. Она рассчитывает на двухлетний бан, но с восстановлением всех результатов.

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Помогать Камиле отстаивать свою честь будет французский юрист Матье Меззонев, а на стороне ВАДА и ISU выступит американец Джеффри Мишкин, бывший консультант НБА. Главным на панели арбитров станет британец Джеймс Дрейк. Слушания пройдут в онлайн-формате в период с 26 по 28 число, 29 сентября - резервный день, однако, окончательный вердикт мы, скорее всего, узнаем лишь в конце этого года.

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